Uber今下午停開6小時 小黃號召全員停休出動載客

2019-04-21 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕交通部上月21日預告修訂《汽車運輸業管理規則》103條之1，網路叫車平台代僱駕駛自救會發起萬人上凱道抗議，自今下午1點至晚間7點，全台Uber將暫停服務。不過相對於此，部分計程車業者則是趁機呼籲小黃駕駛停休，全員出動載客。

交通部上月21日預告修訂《汽車運輸業管理規則》103條之1，離修法預告期截止日的4月26日剩沒幾天。該修訂規則，要求租賃車輛不得巡迴攬客、排班載客，且以日租或時租方式計費，1小時為起租時數等共5大細項，也稱之為「UBER條款」。網路叫車平台自救會為此號召全台駕駛，於今日下午1點上凱道抗議，網路上也發起自救連署活動，要求撤回103-1草案修法。

綜合媒體報導，部分計程車業者則是趁機協調各大車隊，希望全力動員小黃司機出勤載客，包含請託隊員今日下午停止休假，以及喊出Uber將不會造成乘客受影響，較勁意味濃厚。計程車工會更質疑，Uber不僅積欠25億元罰款不繳，還暫停平台服務逼迫司機上街，支持交通部硬起來捍衛政府公權力。

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