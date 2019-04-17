中壢車站小黃坑客？王浩宇怒嗆：害群之馬不用再來排班

2019-04-17 18:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇今日下午4點重返中壢火車站後火車站，透過臉書社團「我是中壢人」直播，怒嗆「只要有任何一個計程車司機，在這個地方，用繞路的、用喊價的欺騙民，那一個計程車司機，不用在這邊排班」！

身兼臉書社團「我是中壢人」版主的王浩宇拉高分貝表示，昨天深夜在中壢火車站後站，一名司機因為「亂喊價」與市民發生衝突，雙方鬧到警察局（中壢警分局），他今天講得很清楚，相信大家都知道，計程車跳表的規則是什麼，之前就說過，「只要再有一個人，敢用喊價的，敢繞路，或繼續違反計程車相關的規範，你們就不用在這邊做生意了，聽到了沒有？」

王浩宇還說，「外地的人來到中壢旅遊，不是給你們這樣騙的，不是給你們這樣宰的，不管是前站後站的計程車，都嚴重影響到城市的形象」，所以他再說最後一次，「只要有任何一個司機大哥，你們如果再不跳表，違規的司機該罰就罰，當害群之馬的司機，被我知道，你們就不用在這邊排班！」

對此，中壢警方表示，該計程車司機與乘客昨晚11點10分因收費未規定跳表問題，起爭執後打起來，雙方均不提傷害告訴，由警依社會秩序維護法偵辦，司機部分另依公路法報請市府交通局裁罰。

交通局表示，台鐵中壢車站前計程車招呼站較為分散，去年則改為集中式排班區及招呼站，方便民眾搭車。計程車司機若有未按表收費，可依公路法第77條第1項規定，處以9000元以上，最高9萬元的罰鍰。計程車駕駛若有拒載情形，則依據道路交通管理處理條例第38條規定，處以600元罰緩。

交通局目前每週皆不定期至桃園各計程車招呼站進行稽查作業，後續將加強中壢車站計程車招呼站的稽查頻率，民眾若有發現計程車司機有未按表收費或拒載短程的情事，可撥打1999檢舉。

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