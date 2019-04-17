Uber司機拒載女大生墮胎 竟把人丟包在荒郊野外

2019-04-17 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕儘管墮胎在美國已合法化，不過在當地仍是極富爭議的敏感話題。美國一名20歲女網友日前在國外《Reddit》討論區發文，指出自己在搭乘Uber前往診所墮胎，然而，司機一得知地址，便逼問是否要去墮胎，同時不斷告誡「妳會後悔的」，最後發現勸說無效，竟把她丟包在荒郊野外。

原PO在貼文中提到，她是一名在紐約上州（Upstate New York）讀書的大學生，發現自己懷孕後，考量到目前處境不適合養育小孩，決定墮胎，而她決定搭Uber到1小時車程外的診所進行手術。

豈料，當她上車後，得知地址的司機劈頭就問她是否要去墮胎，她感到相當訝異，同時連忙否認，因為她在招車時只有輸入地址，就連診所名字也沒有暗示那是墮胎場所。接著，司機不死心，開始詳細說明墮胎手術過程，強調手術有多可怕，她不應該這麼做，「妳會為自己的決定後悔一輩子。」

她指出，後來司機開到中途，突然說沒辦法載她到目的地了，但是可以將她送回原本的地方，不過她沒有答應，在她下車後忍不住大哭，一邊聯繫男友，一邊試圖招其他計程車。在其他計程車抵達前，司機還一度回來問她是否回心轉意，但她堅拒。

事後，她向Uber公司檢舉該名司機，公司也表示會將司機開除，此外，她也向警方報警，盼透過法律途徑來控訴該名司機，而她會在討論區發文，也是想詢問其他網友意見。有網友則指出，她應該先向Uber要回車資，但其他部分的損失可能難以舉證，無論如何，可以先靜待警方通知。

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