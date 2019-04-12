Uber將發獎金給全球司機 計程車業：自曝無照經營運輸業

2019-04-12 18:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber因應上市，將發獎金給全球司機，台灣計程車產業發展聯盟今天說，Uber一再宣稱是資訊平台，不受運輸業法規規範，卻能直接招募司機、決定車資費率、收取司機25％車資抽成以及依照評鑑管理司機等作為，「這不是經營運輸業，什麼叫做經營運輸業？」建議交通部查證，若屬實，這就是Uber無照經營運輸業的證據，儘速依公路法裁罰，不該再放任Uber假借資訊平台經營運輸業獲利，卻完全不用遵守運輸業法規及責任。

計程車產業發展聯盟指出，各國政府都為Uber規避運輸業法規問題，而付出龐大處理成本，澳洲日前才發生史上最大規模集體訴訟，數千名司機向Uber求償鉅額賠償；紐約因司機自殺潮及塞車變嚴重等問題，修法遏止Uber牌照發放，並保障司機最低時薪；歐洲西班牙馬德里及巴塞隆納，合法司機抗爭Uber非法營運，發動大罷工，釀成癱瘓機場及高速公路數日等重大社會衝突。肇因都是Uber利用龐大資本且規避運輸業法規所造成的不公平競爭，所幸台灣Uber違法經規模還不大，處理成本尚低。

對於Uber持續營運獲利，甚至發放獎金給司機，計程車產業發展聯盟說，Uber在台灣違法遭罰高達25億鉅額罰款不繳，形同全台灣人不分老幼，每人幫Uber違法行為負擔100元，這種情況顯然讓台灣成為法外之地，Uber如何違法都無須負責也不受規範。

計程車產業發展聯盟除了要求交通部針對Uber這種跨境無照營業行為進行裁罰，也建議行政執行署拿出具體作為，讓Uber在台灣獲利能優先繳納欠稅及罰款，否則爾後台灣合法業者誰還要誠實繳稅及依法取得執照營業。

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