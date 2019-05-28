東海大學攜手11位在地職人 與400師生分享經驗

2019-05-28 15:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓大肚的孩子與在地職人學習。東海大學今天在龍井四箴國中舉行「大肚山在地職人博覽會」，邀請大肚山11位在地職人與400位師生共同分享專業技藝與生命態度，也讓孩子與此塊土地建立情感，以「我來自大肚山」為榮，長大後留在家鄉打拼。

東海大學本著社會責任，將資源分享給週遭社區，今天安排11位大肚山的職人，包括陶藝、木工、金工、樂器演奏、地瓜產銷、手工製麵、輕黏土創作、黃銅飾品、咖啡沖煮、茶藝、花藝等不同行業職人，到龍井四箴國中，與四箴國中、龍峰國小及瑞峰國小400位師生分享經驗。

東海大學副校長詹家昌表示，大學就是教授要帶學生出去，去發現問題，解決問題，並提供大學的資源，大肚山這幾所國中小學都被列為教育優先區，因此，東海大學主動發起「大肚山兒少青跨世代全人培力發展」計畫，來解決大肚山偏遠資源不足的問題。

計畫主持人卓逸民教授表示，這次活動主題為「我來自大肚山」，是想大肚山的小朋友知道，大肚山有很多很好的事情及資源，進而讓小朋友願意留在這塊土地、學習紮根，讓這塊土地更美好。

卓逸民表示，如在地職人就是很寶貴的資源，雖然來自不同行業都十分熱愛工作，專注把產品或服務做到完美，這樣的態度是值得小朋友學習的。

今天的博覽會，11位職人們為小朋友們設計的相當多元的體驗活動，陶藝職人讓學生體驗機器拉坯的樂趣，金工職人教導學生親手打造簡單的飾品，茶藝職人帶領學生識茶與泡茶，傳統台灣獅頭工藝保存職人則教導學生如何運用「黃紅黑青白」五個傳統顏色彩繪獅頭。

小朋友對各項職類充滿好奇，尤其是茶藝，一堆小朋友坐在椅子上，聽著茶藝老師鍾立盛與他的兒子教小朋友如何識茶及泡茶，雖然小朋友坐得一本正經，但又不耐久坐，動來動去，跟喝茶的精神不太符合，但老師還很耐心的解說著。

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