別懷疑！她們年近70 街舞跳得嚇嚇叫

2019-05-28 14:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市一群平均年齡60餘歲的「姊姊」們，在畢嘉士基金會、元大文教基金會協助下，和4位青少年組成「永大潮齡舞團」，今天（28日）共同秀出機械舞，證明「潮」不分年齡，銀髮族也能跳出年輕人的街舞；潮齡舞團已正式成軍，未來將應邀演出。

畢嘉士基金會接受屏東縣政府委託，經營永大日照中心，工作人員號召銀髮族組成潮齡舞團，希望透過舞蹈，創造老中青混齡學習交流，過去5個來月每週練習一次，長輩從零開始與青少年用舞蹈突破年齡隔閡，激盪跨世代火花，不僅學舞秀表演，更完成拍攝舞蹈MV「三代同FUNK 舞出你的想像」，呈現跨世代透過舞蹈互動對話。

基金會請來第一次教長輩街舞的年輕舞者杜崇成，今年29歲的他在教學時都稱呼長輩們「姊姊」。他說，在這群熟齡媽媽身上看到3C世代缺乏的耐心與專注力，「排練時常被她們的炙熱眼神感動，感受到她們很想把動作學起來，想跟上你的速度。不用提醒，每個人回家都會自主練習」。

熟齡媽媽們用毅力克服肢體挑戰、記憶舞步，但過程中也不乏面臨挫折和猶豫時刻。68歲的徐友妹擔心跟不上，總是一有時間就看側錄影片認真練習。然而，需要照顧患有帕金森氏症家人，讓她每每帶著擔憂心情團練，一度想放棄，後來是因兒子的一席話：「媽，這件事妳做了這麼久了，放棄不是很可惜嗎？妳還是繼續練下去吧！」給了她圓夢的勇氣。

團裡的4位青少年就讀於屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校，唸照顧服務科高職一年級的魏凱翔，來自賽嘉部落，他每天需早起通車一小時到市區求學，回想這段練舞時光，原本就很喜愛和長輩互動的他表示：「總是很期待週五到來，想到可以和這群姊姊們跳舞，就很開心！」。

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