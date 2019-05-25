山大王不是獼猴了！彰化二水豐柏廣場流浪狗橫行

2019-05-25 17:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉豐柏廣場是當地知名登山步道，常有台灣獼猴穿梭林間，成為民眾登山健行賞景樂趣，但近期廣場入口與停車場經常聚集數十隻流浪狗，遇有落單登山民眾就群起攻擊，連公所清潔隊員前往捕捉也遭咬傷，凶狠模樣令登山民眾卻步。二水鄉長蘇界欽表示，豐柏廣場已被流浪狗佔據，快要當起山大王了，但礙於保護法令，捕捉後也缺乏安置空間，非常無奈。

豐柏登山步道入口前方停車場，偶有民眾棄養及不特定人士餵養流浪犬，2017年動保法修正後零安樂死，流浪犬數量逐年增加，經二水鄉公所統計，目前數量來到6、70隻，常成群出沒，佔據停車場廁所或登山道口，公所清潔隊近日捕獲十多隻襲擊民眾惡犬，但民眾反應狗追人等問題不斷，今日邀集動防所等單位於所內召開記者會，研擬解決辦法。

二水鄉代表會主席藍世雄指出，境內芭樂坑、獅子坑及豐柏廣場常有愛狗民眾拿廚餘來餵養，已快變成流浪狗生育的溫床，時有所聞民眾遭追咬，近日還傳出有農民為閃避衝出野狗，不慎摔車頭部重擊而喪命事件，流浪狗已是全民公敵。

蘇界欽說，目前推動TNvR政策雖然理想，實際根本緩不濟急，若發生民眾遭咬傷求償，恐又衍生主管機關負責問題，建議動防所應立即捕捉該區流浪犬群至適宜地點，遭咬傷民眾應有保險保障，並就養狗、影響環境人士，依規定開單懲處。

動防所表示，縣府已動用特別統籌分配款讓公所自行運用，包括購置貨櫃屋當簡易安置所，配合執行TNvR政策，實施節育後再原地回置，也積極勸導民眾切勿棄養等方式暫時處理，觀察一段時間視成效調整。

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