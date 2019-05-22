「我們並不仇視狗」流浪狗安樂死連署 網掀正反論戰

2019-05-22 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕公共政策網路參與平台上，近日有人提案要求「流浪狗全面安樂死」，指出當流浪狗造成人類困擾與危害時，動保團體以愛為名無限上綱，「甚至不惜攻擊、批判受害者」，強調安樂死不是不愛動物，是想讓牠們有尊嚴地離開。一名網友今天（22日）將連署內容轉貼到PTT 上，結果留言區掀起正反論戰。

連署人強調，「我們並不仇視狗」，只是不想再看到流浪狗攻擊流浪貓、野生動物或人類的傷害事件發生，同時安樂死也能敦促飼主停止TNR行為（捕捉、絕育、釋放），「人民沒有義務承擔流浪狗被放養後造成的風險。」

內文解釋，安樂死的執行，配合現行動保法的棄養罰則，可以進一步強化「阻止棄養」與「提升飼主責任」，提升動保環境。此外，安樂死的重啟，能有效減少公有收容所因收容量爆量而導致的預算緊縮問題，寬限預算後，即能服務更多家犬、家貓與動物保育業務，解決長期收容動物無法送養的動保困境。

對此，網友在PTT上反應兩極，有人表示「支持，嚴懲棄養又解決不了現有的流浪狗問題」、「狗本（愛狗人士）還會幫狗找一堆理由，什麼你走到他領域之類的」、「狗本才自私吧，只想到自己的愛狗，沒想過生態被破壞」；不過，也有許多人認為「天真的線性思考」、「收容所的安樂死，是完全沒有尊嚴可言的」、「真噁心，請問安樂死要由誰執行，投贊成的人嗎」、「不棄養，量力而為才是最重要的」。

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