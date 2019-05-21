流浪狗破萬只能收容161隻 彰化縣採結紮和強化認養

2019-05-21 17:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕2017年流浪動物零安樂死政策上路後，各地收容所爆滿，縣議員李浩誠今縣政總質詢，要求縣府解決流浪狗為患的問題，縣長王惠美首次對此議題公開表態，她說，彰化縣流浪狗從2015年7000多隻，至今已成長1倍，收容空間最多容納161隻，供需失衡，目前就是捕捉後先送到彰化縣約40家動物醫院進行結紮，短期雖不能馬上看到減少的成效，長期卻會有幫助。

彰化流浪狗傷人咬人、咬死家禽的事件頻傳，民怨排山倒海湧入臉書、賴群組，受害家禽業者求助民代，各地鄉鎮市公所清潔隊也很頭大，李浩誠要求縣府農業處正視問題的嚴重性，建議依鄉鎮區域採分區試辦結紮，減少繁殖數量。

對此，王惠美回答質詢時以結紮和強化認養，並找地點提高收容數量，鼓勵想養狗的民眾以認養代替購買，養了絕對不能棄養，多管齊下解決問題。

王惠美說，根據數據顯示，2015年流浪狗隻數約7000隻，現在已經加倍，縣府團隊也發現到這個問題，現階段的作為，只要民眾發現流浪狗打電話向彰化縣動物防疫所通報，委請鄉鎮市公所捕捉，並送到簽約動物醫院結紮，雖然短期之內沒辦法馬上減少牠的數量，但是長期來講也是作為。

王惠美指出，縣府也尋覓可愛動物之家的興建地點，同時，為了解決收容所爆滿的問題，出動寵物巡迴車載送流浪狗到地方宣傳認養，否則依目前收容只能容納約161隻空間，數量真的不夠多。

彰化縣動物防疫所會後補充，縣府除針對流浪狗密集區域，委請鄉鎮市公所清潔隊加強捕捉之外，今年5月1日起辦理流浪犬隻TNvR（捕捉、絕育、疫苗、回放）試辦計畫，執行流浪犬隻誘捕、絕育、狂犬病疫苗施打及晶片植入、原地回置工作，如果是咬傷人的狗則不會原地回置，民眾請放心。

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