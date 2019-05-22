恐怖！鳥嶼幼兒園女童遭狗攻擊 咬斷一節食指

2019-05-22 19:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕就讀鳥嶼國小幼兒園大班女童17日上午隨著老師到戶外拍照，在鳥嶼安檢所旁突遭一隻大型犬攻擊，右手食指遭咬斷一節，緊急後送三總澎湖分院進行縫合手術，澎湖家畜疾病防治所則派員將行凶犬帶回「看管」。

據了解，6歲女童在老師帶領下，至鳥嶼各處拍照了解家鄉風光，卻在鳥嶼安檢所旁遭到犬隻攻擊，當場血流如注，經鳥嶼衛生室緊急通報，搭船後送馬公本島三總澎湖分院搶救，派出所主管還在現場撿回女童斷指，立即冰存隨女童搭船到醫院就醫。

行凶黃色犬隻並非流浪犬，而是島上一名阿公飼養，但阿公近日中風，無力繼續照顧愛犬，轉由其他親友輪番餵養，至於為何突然「發狂」攻擊女童？眾人也不得其解。澎湖縣家畜疾病防治所接獲通知後，立即派員登島捕獲行凶狗狗，帶回烏崁流浪犬收容中心「看管」，證實是拉不拉多混種，年事已高，未來如何處理？仍有待進一步開會決定。

女童送醫後，經過醫師顯微鏡接合手術後，已在21日出院，但未來是否能完全恢復手指功能，則需觀察日後復健成效。由於「肇事犬」為同村長者飼養，飼主又已中風，尚未談及後續賠償事宜，卻凸顯出澎湖近來犬隻增加問題，馬公石泉、金龍頭及西衛等地都出現成群野狗出入，造成鄰近民眾及路過機車騎士恐慌，澎湖家畜疾病防治所本月至今已捕獲50頭流浪犬，收容中心早已「犬」滿為患。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法