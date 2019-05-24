綠圓寶廚餘桶惹爭議 中市藍綠議員不同調

2019-05-24 20:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府免費發送家戶「綠圓寶」生廚餘回收桶，綠營議員今質詢批評，環保局執行不力，只想扯前市府後腿，讓外界抹黑回收生廚餘美意：藍營議員則質疑，材質不好、設計差，硬塞給市民，裝生廚餘現又無處可倒，浪費公帑。

綠營議員李天生、曾朝榮表示，外埔綠能生態園區是全國是全國首座生質能源發電廠，未來並能有效去化生廚餘，前市府為此免費發送綠圓寶，但環保局執行不利，生廚餘回收宣導不足，讓前朝美意遭到外界嚴重抹黑。

綠營議員江肇國、張家銨及蔡耀頡也批評，環保局別因外埔園區是前朝政策就輕忽隨便，應及早因應規劃，若像現在消極發送綠圓寶，卻未向民眾宣導如何使用，只想扯前朝後腿，那台中未來廚餘回收恐將失敗。

藍營議員張廖乃綸、朱暖英及林碧秀則說，生廚餘回收還沒運作，前朝就買了綠圓寶，材質差又沒有濾網設計，硬塞給市民，裝生廚餘無處倒，市民乾脆拿來裝東西，蓋子又常常蓋不攏，裝垃圾也不好用，一無是處，浪費公帑。

藍營議員李榮鴻、羅永珍、陳政顯及張瀞分也批評，該園區原本規劃去年8月就能開始收料試運轉，一拖再拖，前市府對於相關的配套措施根本沒有規劃，採購生廚餘桶的時程令人匪夷所思，要求政風單位查清楚。

環保局說明，該園區預計7月正式運作收運，垃圾車除原就收運的熟廚餘，另外附掛生廚餘桶提供民眾回收，綠圓寶設有卡榫貼心設計，蓋上時須與桶身合對才能蓋緊，後續將運用垃圾車懸掛布條、廣播、LINE推播等方式公告開始收運時間及方式。

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