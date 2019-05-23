鎮民注意！苑裡清潔隊6月起週休二日

2019-05-23 15:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所清潔隊，自6月1日起，將因應勞基法「一例一休」規定，將實施週休二日，週三、週日將休息，苑裡鎮公所提醒鎮民，未來週三不收垃圾，民眾不要忽略訊息提著垃圾空等垃圾車，苑裡鎮公所也說，苑裡鎮清潔隊將是最後實施的鄉鎮市公所。

苑裡鎮長劉秋東說，經了解其他鄉鎮市狀況，苑裡鎮清潔隊是苗栗縣18鄉鎮最後實施週休二日的鄉鎮市公所，之前苑裡清潔隊員組成工會，隊員休假時間訴求，鎮公所因應隊員訴求，也體恤隊員平日辛勞，因此開會討論後決定於6月1日正式實施。

劉秋東指出，之前清潔隊休假為排班輪休制，只有固定週日休假，也符合法令規定。6月後改制後只有時間不同，鎮公所並但無節省支出，主要為隊員反映相關意見，且一例一休為中央法定政策，鎮公所配合實施。

苑裡鎮公所也提醒民眾，原本週一、二、五、六清運垃圾路線不變，但週四路線有所更動，近來已隨車發放新路線表給鄉親，請鄉親注意，若無收到新路線表者，可向鎮公所反映，以免錯過新的垃圾清運時間。

另外，苑裡鎮公所表示，為方便上班族清運垃圾，週一、二、四、五、六於上午6點10分至8點10分於苑裡鎮公所前、上午6點半至7點40分在德心橋東側、7點至7點40分121縣道、苗45線路口，提供定點收取垃圾服務，民眾可注意使用。

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