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震後振興花蓮觀光 七星潭疊石藝術季擴大舉辦

花蓮縣七星潭風景區將辦理國際疊石比賽，吸引觀光客震後回流花蓮。（記者游太郎攝）

花蓮縣七星潭風景區將辦理國際疊石比賽，吸引觀光客震後回流花蓮。（記者游太郎攝）

2024/06/19 11:46

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣各界全力打拚0403震後觀光，將擴大舉辦第一屆2024曼波新城國際疊石藝術節，透過觀光客熱愛的七星潭疊石樂活動，吸引觀光客暑假期間回到花蓮旅遊，首波活動將由24日的疊石比賽揭開序幕。

主辦單位新城鄉公所表示，經向縣府與觀光業界討論後，決定以七星潭海洋、在地文化、藝術打造等元素，達到開拓海洋品牌形象、推動海洋生活與親海目標，並藉此吸引震後觀光客回流，特別規劃辦理「曼波新城國際疊石藝術節」活動，透過七星潭疊石的在地元素，結合國際藝術與在地藝術家的共同創意發揮，增添海洋風采與魅力，也讓觀光客欣賞疊石玩家的創作，形成七星潭新的創意旅遊行程。

鄉長何禮臺指出，疊石藝術節活動6月24日至7月1日創作比賽揭開序幕，將選出15組優勝隊伍參賽，目前場地正整地規劃中，陸續還有樂騎行遊漁村、海邊吹吹風野餐等活動，7月6日活動正式開始，連續8週有相關活動，遊客可以悠閒吹海風欣賞七星潭風景，還可欣賞舞台區活動表演，隨著音樂欣賞花蓮特有的山海美景。

七星潭林姓民眾說，傳說來七星潭海邊疊起石頭許願，願望會成真。遊客來到海邊疊石頭，成了來到近年來最夯的行程，但一般人疊石的技術不高，樂趣大於創作，希望藉由疊石比賽讓遊客開眼界，也提升大家疊石的技術。

花蓮各界希望藉疊石比賽，重振震後觀光。（記者游太郎攝）

花蓮各界希望藉疊石比賽，重振震後觀光。（記者游太郎攝）

七星潭風景區疊石比賽開始整地，已有遊客迫不及待疊石為樂。（記者游太郎攝）

七星潭風景區疊石比賽開始整地，已有遊客迫不及待疊石為樂。（記者游太郎攝）

觀光客到七星潭海灘疊石為樂，處處可見留下的作品。（記者游太郎攝）

觀光客到七星潭海灘疊石為樂，處處可見留下的作品。（記者游太郎攝）

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