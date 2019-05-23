05/23 各報重點新聞一覽

2019-05-23 06:19

自由時報

賴：蔡民調勝韓 我就退

民進黨中執會昨討論總統初選日程等案，支持蔡英文和賴清德兩陣營正面交鋒。挺英派原擬提案修改初選辦法納入手機民調，但未做結論。民進黨主席卓榮泰裁示繼續協調後散會，留待下週三再開中執會決定。

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長時間打光直播 當心「網紅白內障」

網路直播越來越興盛，卅五歲的王小姐一天就花好幾小時當直播主，但最近常常「視茫茫」看不太清楚，就診發現罹患「網紅白內障」，醫師開乾眼症藥水，並建議配戴防藍光眼鏡，避免白內障加速惡化。

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半導體標準制定 禁華為、海思參與

美國商務部日前將華為和其六十八家子公司列入出口管制的「實體清單」，美國多家軟硬體廠商對華為停止供貨；根據「科技新報」報導，國際固態技術協會（JEDEC）也遵從禁令，告知華為和其子公司海思半導體（Hisilicon），將暫停他們參與JEDEC的所有活動，直到美國政府取消禁令為止；JEDEC會員涵蓋半導體產業前百大公司，無異是將華為逐出全球半導體標準制定。

詳見半導體標準制定 禁華為、海思參與。

蘋果日報

美中貿戰延燒 中華電 台灣大 不賣華為新機

美中貿易戰火延燒，Google停止華為授權，國內電信商中華電信開第一槍，表明不再賣華為新機，投下業界震撼彈，台灣大昨晚宣布跟進，遠傳、亞太及台灣之星態度保留，僅強調會繼續銷售現有機種。NCC昨表示，這屬於業者自主行為，不予置評。華為手機在台市佔率8.9%，名列第4，若以銷售額算，則高居第3。

台美部長 ＷＨＡ同框 雙邊會議談防疫 陳時中：將建官方交流平台

第72屆世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦舉行，我國連續第3年未獲邀，衛福部長陳時中仍率團赴日內瓦，除宣達台灣加入WHA，也積極與各國進行雙邊會談。最重要的台美雙邊會談在台北時間昨約凌晨時結束，美方不僅重申力挺台灣加入WHA，雙方也實質討論防疫、藥品、健保等議題，陳強調此次會談十分成功。

聯合報

綠初選再卡關…賴突襲提新方案 蔡營批沒收民主

民進黨總統初選再卡關，中執會昨天討論期程與民調方式，挺蔡、挺賴執委在會議中發言各持己見，歷經兩小時討論，黨主席卓榮泰突然發表聲明並裁示休息，隨後行政院前院長賴清德現身黨中央提出新方案；卓榮泰恢復開會後，宣布將賴的方案提交五人小組協調，下周三中執會再討論，並裁示散會。

郭台銘：不管韓粉郭粉 中華民國粉要合作

鴻海董事長郭台銘昨天接受聯合報系專訪時表示，不管是韓粉、郭粉，最高目標是中華民國要贏，國民黨必須勝利，他會在適當時機出來和支持者說，絕不可以說「非郭不投」、「中華民國粉必須要合作」，大家團結才可能贏得二○二○總統大選。

中國時報

藍綠初選刀刀見骨 柯P隔岸觀火 不爽規則變變變 賴直搗黨中央

2020總統大選持續升溫，鴻海董事長郭台銘加入國民黨戰局後，再掀黨內口水混戰。民進黨昨召開中執會，蔡賴相爭不下，依舊無法拍定初選時程，前閣揆賴清德在中場時，突然現身黨中央提出「贏的策略」；賴同意民調納手機，占比交黨中央決定，但是民調只做藍綠對比，不納入台北市長柯文哲，無論是蔡英文總統贏過高雄市長韓國瑜，或是他輸給韓，賴願意無條件支持蔡英文競選連任。

美國抵制風暴 延燒台灣 中華電、台灣大 停賣華為新機

陸美貿易戰延燒，衝擊國內手機市場。中華電信昨天開第一槍，表示架上既有華為舊機售完為止，不會再賣華為新手機，台灣大哥大也表態跟進，至於遠傳、亞太及台灣之星，則沒把話說死，保留較大的彈性空間。

反對變更遊戲規則的前行政院長賴清德昨也現身黨中央召開記者會，提出民調三原則。（記者羅沛德攝）

一名35歲的小姐每天花好幾小時當直播主，最近看東西，眼睛卻常常看不太清楚，就診時意外發現罹患「網紅白內障」。圖為情境照，圖中人與新聞事件無關。（記者廖雪茹攝）

國際固態技術協會遵從美禁令，告知華為和其子公司海思半導體，將暫停他們參與活動。圖為海思的晶片。（路透檔案照）

衛福部長陳時中與美國衛生部長阿札爾廿一日召開雙邊會談。（取自U.S. Mission Geneva）

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