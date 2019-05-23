長時間打光直播 當心「網紅白內障」

2019-05-23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕網路直播越來越興盛，卅五歲的王小姐一天就花好幾小時當直播主，但最近常常「視茫茫」看不太清楚，就診發現罹患「網紅白內障」，醫師開乾眼症藥水，並建議配戴防藍光眼鏡，避免白內障加速惡化。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山解釋，網紅白內障和一般的白內障不太一樣。一般白內障是老化的自然現象，隨年齡增長，水晶體中的蛋白質慢慢病變、老化，或水晶體水分含量變少，使得水晶體混濁。網紅白內障好發在年輕愛用手機者，長時間緊盯3C產品導致。

強光+藍光 傷水晶體

一般網紅在直播時，為了營造氣氛常常會把周圍的燈光調暗，LED美肌探照燈則打得很亮；陳瑩山還曾看過網紅直播一次打五盞探照燈。當LED強光與手機藍光直接照射在眼睛，對眼睛的水晶體造成很大的負荷。

尤其網紅往往長時間盯著螢幕，熱情地與網友互動，甚至一次長達數小時；光源長時間的照射，導致水晶體混濁，久而久之形成白內障，造成對焦不清楚、眼睛不舒適。

陳瑩山建議，網美、網紅儘量減少LED探照燈的數量和燈光強度，且最好不要直射眼睛；直播次數也要多節制，並儘量縮短時間。

內服兼外用 保護雙眼

此外，網美、網紅宜「內服兼外用」保養眼睛。「外用」就是配戴防藍光的眼鏡或隱形眼鏡；「內服」包含多吃維生素Ａ胡蘿蔔素，如豬肝、鰻魚、紅蘿蔔、南瓜、韭菜等。多吃綠色蔬菜如綠花椰、彩椒、苦瓜；水果如柑橘、莓果、芭樂等也有幫助。另外補充蝦紅素如鮭魚、蝦、蟹、魚卵等以及橘紅色蔬果。還有維生素Ｅ如海鮮、蛋類、橄欖油、亞麻仁油、堅果、菠菜、蘆筍和奇異果。

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