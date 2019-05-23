賴：蔡民調勝韓 我就退

2019-05-23

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕民進黨中執會昨討論總統初選日程等案，支持蔡英文和賴清德兩陣營正面交鋒。挺英派原擬提案修改初選辦法納入手機民調，但未做結論。民進黨主席卓榮泰裁示繼續協調後散會，留待下週三再開中執會決定。

賴提主張：我沒贏韓 無條件支持蔡

反對變更遊戲規則的前行政院長賴清德昨也現身黨中央召開記者會，他提出三原則，若蔡英文總統民調贏韓國瑜，他無條件支持蔡連任；若他民調沒有贏韓，也會全力支持蔡連任；若他民調贏韓，韓又贏蔡，希望蔡總統和民進黨提名他競選總統。

原擬在中執會修改初選辦法的挺英派，對於會議議而未決，大表不滿，將矛頭指向主持會議的卓榮泰。對於賴清德拋出的方案，蔡陣營發言人阮昭雄回應，協調期已結束，依中執會民主程序趨近共識的方案，就是三人對比、民調納入手機，一切應回歸黨的民主機制來決策，贏就是贏、輸就是輸，不需要誰讓誰。

中執會昨召開前雙方陣營主帥相互喊話，賴清德以「召喚黨魂，維繫黨德」為題發表聲明，反對更改初選辦法。蔡英文稍晚回應，相信中執會會找出最佳勝選的初選方案。

初選辦法中執會沒定案 下週三再戰

為昭公信，中執會昨討論總統初選時破天荒開放直播，除了黨中央提出日程草案，規劃六月十日至十四日民調，並有中執委提出三項提案，也獲過半數的廿四名中執委連署，包括修改民調辦法；總統初選民調市話、手機各半，對比式民調與國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲對比；六月十日至十四日進行總統初選民調。但最後議案都未處理。

會議進行近兩個小時，除了賴清德子弟兵林俊憲外，多數中執委支持修改民調辦法。卓榮泰發表聲明，表達不同意修改民調辦法後離席，中執會也隨即休息。休息期間賴清德突然現身黨中央，與五人協調小組及蔡陣營代表討論近兩小時，賴清德並提出新方案。

黨秘書長羅文嘉會後說，卓榮泰希望不要動用到表決。原則上希望在六月十日進行民調的前提下，下週三再開中執會，就賴清德的提議進行討論。

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