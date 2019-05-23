半導體標準制定 禁華為、海思參與

2019-05-23

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部日前將華為和其六十八家子公司列入出口管制的「實體清單」，美國多家軟硬體廠商對華為停止供貨；根據「科技新報」報導，國際固態技術協會（JEDEC）也遵從禁令，告知華為和其子公司海思半導體（Hisilicon），將暫停他們參與JEDEC的所有活動，直到美國政府取消禁令為止；JEDEC會員涵蓋半導體產業前百大公司，無異是將華為逐出全球半導體標準制定。

JEDEC暫停華為、海思活動

JEDEC成立於一九五八年，是美國電子工業聯盟（EIA）的六個分支機構之一，目前約有三百家企業會員與近三千三百名技術人員，透過五十個委員會制定固態電子方面的工業標準，並與其他國際標準協會共同制定標準，以滿足多樣化的產業發展與技術需要；值得注意的是，JEDEC的三百家會員公司，包括半導體產業前百大公司，對半導體產品標準制定具有極大影響力。

300家會員公司 有極大影響力

JEDEC核心宗旨是促進開放性、易獲取、能迅速完成的標準制定，其他還包括發布技術語言、定義、產品特徵描述與操作、測試方法、生產支持功能、產品品質與可靠性、機械外形、固態記憶體、動態隨機存取記憶體（DRAM）、閃存卡及模組，還有射頻辨識（RFID）標籤等確定與標準化。

美國商務部對華為祭出出口禁令後，中媒多報導，海思已在半導體領域展現自行研發成績，包括行動處理器、基頻晶片及其他射頻晶片等；未來能繼續使華為維持智慧手機、平板電腦、網通設備，甚至是智慧家庭產品的生產運作。

海思產品受限 掐住華為咽喉

但在JEDEC開出國際標準組織首槍，禁止海思參與所有活動，並限制該公司應用相關標準，甚至在未來包括記憶體、記憶卡的新標準內容，不提供華為進行相關產品開發，將造成海思接下來新產品的開發受限，等同是掐住華為的咽喉；未來是否會有其他國際標準組織也跟進採取相同行動，已備受市場關注。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法