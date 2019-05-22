是真的！便當店老闆開月薪30萬 徵「時光機解說員」

2019-05-22 18:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕這是真的嗎？南彰化近日出現一則徵人廣告，要求精通英、日、德、俄4種語言的國際解說員，月薪高達30萬，還可月休10日，豐厚條件吸引不少人求職，不過，求職地點卻是一家排骨便當店，令民眾質疑，賣便當這麼好賺？便當店顧姓業者今天出面說，薪水是真的，不過是跟他要徵飛碟、時光機的解說員！

徵人廣告內容說，「羽龍羽蛇」飛碟時光機研發工作室誠徵，需精通英、日、德、俄四種語言的國際解說員，開出月薪30萬元和月休10天條件，並列出目前工作室研發進度，飛碟30％、時光機30％、時空門30％、人造黑洞公式60％及全球麥田圈解密60％等，超過十數項神祕研究，令人好奇究竟要做什麼工作？

顧姓業者說，3年多前接觸易經，發現神學跟科學息息相關，進而研究出易經、河圖洛書、十字架等是製造飛碟與開啟黑洞的關鍵，也指出地球面臨太陽膨脹威脅，需製作時空穿梭科技，才能解救人類，他曾向國家研究院等單位致函，希望進行研究，但都被打回票，只好向國外研究單位尋求合作，因此徵求精通英、日、德、俄語言的人才，協助解說研究內容。

顧姓業者說，在某次研究中發現自己是轉輪聖王再世，背負拯救人類使命，面臨威脅逼近，必須趕快研究出飛碟、時光機，所以昨天登報徵才，已接到數百通電話，不過多是好奇詢問居多，認真且符合資格不到百分之一。他也說，如果有民眾或企業願意合作請跟他聯絡。

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南彰化便當店徵才30萬 工作內容超驚人

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