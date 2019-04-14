訂320個便當被放鳥 老闆娘霸氣分送街友

2019-04-14 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕西門町一家老字號排骨便當店，在10日上午接到一通訂320個便當的訂單，且要求1小時內要送到，沒想到送到指定地點後，才驚覺是無聊男子的惡作劇，導致店家虧損近5萬元，看著成堆的便當，老闆娘想說乾脆做公益，便拿到龍山寺請街友吃。

根據《TVBS新聞網》報導，這家老字號便當店是位在西門町的「東一排骨」，店家在10日上午11點接到一名自稱「林主任」男子的電話，該男子說要訂320個便當，且希望能在12點送到忠孝東路六段的指定地點；當時老闆娘還向對方抱怨，要這麼多個怎麼那麼晚才打來，對方則回應說是大賣場在趕工，要開幕之類...由於時間緊迫，店家只好全力趕工。

當送便當的司機到達指定地點時，發現根本沒有對方所說的「忠孝東路六段717巷」，也遲遲等不到訂貨人，原來林男所留下的地址、公司名稱，都是假的，司機只好又將便當原封不動載回去，老闆娘無奈表示，雖然之前有過類似狀況，但都沒有像這次訂到320個。

320個便當被放鳥，讓店家虧損近5萬元，老闆娘索性做公益把便當分送給龍山寺的街友們享用；老闆娘無奈表示，雖然有報警，但追查下去可能會耗費很多時間，只能提醒自己，下次再接到大筆訂單，要謹慎確認，避免白忙一場。

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