不畏病痛、家庭逆境 新北5人獲總統教育獎

2019-05-22 20:49

〔記者周湘芸／新北報導〕教育部17日公布今年總統教育奬得獎名單，新北市國小到國中共5人得獎，其中包括明德高中的陳彩娟、桃子腳國中小的陳冠伃、新北高工的黃資翔、華梵大學的許詠竣，以及忠孝國中的廖婧妤。

目前就讀新北市明德高中3年級的陳彩娟，國中時，父親罹患肝病無法工作，為分擔母親負擔，經常早上5點起床上山幫忙拔菜、到市場叫賣，假日再去餐廳端盤子打工。體育表現突出的陳彩娟在高二時獲選國手，無奈父親卻也在此時撒手人寰。回憶父親在世時，陳彩娟表示，自己經常會撒嬌地拜託父親到操場幫忙拍攝自主訓練的影片傳給教練，目的就是為了陪伴父親到外面走走。

即便每天積極訓練還要兼顧課業與打工，陳彩娟在體育成績仍表現亮眼，參加2018亞洲U20青年田徑錦標賽女子7項混和運動榮獲銀牌；今年全國中等學校運動會田徑高女組7項混和運動以5295分金牌破紀錄、田徑高女組三級跳遠以12.28公尺獲得金牌；參加2019世界中學田徑錦標賽也拿下國家團體組第4名。

就讀桃子腳國中小國中部的陳冠伃國小1年級時，因細菌感染造成雙手萎縮，從當時的全身不能動到現在走路顛簸、右手無法自理，但不向病魔低頭的他，仍努力發展繪畫能力，多次參加比賽得獎，包括2017年第十三屆春天畫展青少年組銀牌獎、2018年第十四屆春天畫展青少年組金牌獎、2018年新北市第二十一屆愛在畫中。

現就讀新北高工的黃資翔出生8個月時，被檢查出罹患脊髓肌肉萎縮症，陸續開了4次刀，第4次甚至是因脊椎側彎嚴重，擠壓到心肺等重大器官，他表示，一直到麻醉前，眼淚才滴下來，因為第一次覺得離死亡好近。

2017年9月黃資翔再次住進病房長達2個月，藥劑量甚至多到阻斷了他的味覺，沒想到，當時家中唯一的經濟支柱父親也被檢驗罹患口腔癌末期，雖然父親為了家庭決定跟癌症大戰一場，但因癌細胞復發仍被切除半邊的臉。

黃資翔因對文書處理感興趣，進入新北高工資料處理科，也獲選為身心障礙技能競賽選手，培訓過程中手腕還因過度使用導致發炎，但他認為「既然要做，就做到最好！」最終也順利出現在榮譽榜上。

華梵大學工業設計學系交通工具設計組三年級的許詠竣因為粒腺體缺陷，造成飲食不便，但在汽車設計領域有極高的興趣與天份的他，原計劃將申請至德國攻讀汽車設計，但因德國學校規定需先在台灣取得汽車設計4年學程，便選擇先留在台灣學習。

許詠竣曾代表華梵大學參加中國第二屆工業設計展，展出作品令貴州翰凱斯智慧技術有限公司董事長驚艷，便邀請他至車廠實習，過程中許詠竣不但直接參與準備量產的汽車產品設計，提出的設計方案更受到公司的重視，將於今年五月底在貴州數博會展出。#

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