全鄉的驕傲 簡翠鳳克服小耳症獲總統教育獎

2019-05-21 21:03

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2019年總統教育獎17日公布獲獎名單，嘉義縣大埔國民中小學校的國中三年級學生簡翠鳳，因罹患小耳症、一耳幾乎聽不到，她勤能補拙，上課勇於發問並反覆聽旋律、練習，學會吹奏上低音號，成為該校也是全鄉首位獲獎學生，消息傳回讓鄉親振奮不已。

大埔國中小學校校長林子欽說，翠鳳家裡經濟雖清苦，但她面對人生逆境不放棄，對父母孝順、品德兼優，足以成為學生的模範，總統教育獎2001年設立以來，她是全鄉第一位得獎學生，是大埔的驕傲。

簡翠鳳的導師林淑雅說，翠鳳的媽媽是外籍新住民，在她國小二年級時爸爸中風成為植物人，阿公身體也不好，全家靠媽媽、阿嬤採茶工作支撐，她於是幫做家務、煮飯當媽媽得力助手，每個月都跟媽媽一起探望在療養院的爸爸；翠鳳今年陸續將動手術進行耳道重建，她感恩受各界幫助，未來希望朝醫療美容業發展，為顏面損傷患者盡一份力。

另名總統教育獎得主嘉縣圓崇國小學生鄧微微，出生後因父母去向不明，她被當成人球，還一度受虐、導致有弱視、長短腳且身材瘦弱，輾轉重回外祖父懷抱、祖孫相依為命。

校長陳怡君說，鄧微微遇到逆境不畏懼，正向開朗還熱心助人，2018年曾獲嘉義家扶中心頒發「自強兒童獎」，未來要當社工替弱勢兒童發聲。

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