餐盤當畫布 明道中學翻糖高手王奕鈞獲「總統教育獎」

2019-05-21 22:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕 明道中學餐飲科三年級的學生王奕鈞非常喜歡餐飲，尤其是翻糖，參加過無數國際競賽都有得獎，還獲得被視為餐飲界奧林匹亞之稱「2018世界盃盧森堡國際廚藝A級大賽」金牌，成為台灣之光，也獲得了「2019總統教育獎」。

成功的背後往往都有一條辛酸路，雖然王奕鈞已以特殊選才，錄取清華大學藝術設計系，也通過倫敦藝術大學的申請，但是在國小階段他因學科成績不理想，常感到非常自卑，甚至連說話都不敢看著對方的眼睛。

他表示，透過家人及老師的鼓勵，開始接觸音樂、電腦繪圖，在幾次比賽中得獎，才慢慢找回自信。

王奕鈞雖課業不太好，便全心投入自己感興趣的藝術，在國中就讀樂器素養班，成為一名爵士鼓手，但也從不放棄創作，而且也很喜歡畫畫，而他又對西餐相當有興趣，國二便立下志願「餐盤就是我的畫布」，要用視覺、味覺、嗅覺感動全世界。

王奕鈞才華洋溢，不但音樂好，畫畫也好，要升到明道高職部時，曾思考過要念美工科還是餐飲科，老師給的建議是兩者都好，但他美工方面已非常強，何妨再多學一點才藝，因此他選擇了餐飲科。

因為喜歡藝術，王奕鈞認為吃西餐相當優雅，因此主力在西餐，但在高一想要參加西餐的國際比賽，錯過了報名，便改參加從未接觸的翻糖，卻從此愛上翻糖的製作，認為剛好跟他的畫畫結合。

之後，王奕鈞參加各項翻糖的國際比賽，不停的得獎，從「2017健行好棒盃餐旅好手競技」翻糖冠軍、「2017韓國WACS國際餐飲大賽」金牌、「2018 FHA新加坡廚藝國際賽」翻糖銀牌、「2018世界盃盧森堡國際廚藝A級大賽」金牌等。

明道中學表示，王奕鈞一連串的競賽獲獎，讓大家看到他的實力，他也為了實踐藝術創作，平均睡不到兩小時的堅毅，讓師長感到不捨與佩服，

王奕鈞表示，自己「逆風飛翔」，雖然功課表現不好，但每一個人都擁有自己獨一無二的價值，並希望用自己的故事，能影響更多和自己一樣，雖然在傳統學制不被理解但擁有天賦的孩子。

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