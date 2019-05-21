不畏被嘲諷 愛跳舞男孩獲總統教育獎肯定

2019-05-21 20:01

［記者王峻祺／花蓮報導］獲頒今年總統教育獎的花蓮縣化仁國中舞蹈班學生謝祥銨，從小因家境清寒導致個性自卑內向，常被同儕嘲笑「陰柔」，但他選擇當名「愛跳舞男孩」，3年來苦練基本功，並在舞台上找回自信，現在不僅是女同學眼中的護花使者，還有暖男、王子封號，目前已錄取7年一貫制台北藝術大學舞蹈學系，並視「雲門舞集」創辦人林懷民為標竿，立志未來返鄉教舞，用一生守護舞蹈藝術。

身材瘦高勻稱的謝祥銨，有張清秀臉龐，「舞藝精湛」似乎被羞澀笑容掩蓋，但一換上芭蕾男舞衣後，頓時充滿自信，舉手投足精準到位，每一個轉身，都能成為目光焦點，但其實3年前的他，還毫無舞蹈底子，全靠「苦練」才有今天的樣貌。

謝祥銨父母在他小時候離異，媽媽生病後，爸爸返家撐起家計，雖然他的家境狀況與同儕不一樣，但謝祥銨不避嫌，坦然接受面對，更願意侃侃而談，面對外界嘲諷，也依舊選擇做自己，報考化仁國中舞蹈班，成為學校的首位「男舞者。」

謝祥銨說，在困厄環境中，感恩師長幫忙，讓自己能無後顧之憂的著墨舞藝，苦練基本功雖苦，但汗水背後的果實甜美，個性也因跳舞變得外向，更不斷超越自我，謝謝校長鼓勵報考台北藝術大學舞蹈學系，也獲得總統教育獎肯定，未來將朝舞蹈老師努力，盼能帶領擁有同樣夢想的學子，一起在舞台上找回自信、成就。

化仁國中校長梁仲志說，謝祥銨不因家庭困境退縮，每天努力不懈，學科、術科學習積極認真，更不求物質享受，在照顧媽媽的同時還能勤練基本功，「連開冰箱都用腿」，讓人佩服他的自主訓練力，期待他的故事能鼓勵更多學子，未來北上讀書後，化仁將會是永遠的後盾，一定等他「歸鄉教舞！」

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