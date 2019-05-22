全中運聖火手獲總統教育獎 為貧苦原民帶來希望

2019-05-22 19:04

［記者黃旭磊／高雄報導］全中運聖火手獲2019年總統教育獎，鼓舞貧苦原住民學子突破困境。

鼓山高中學生謝孟恩本月獲頒總統教育獎，消息傳回校園，師生欣喜祝賀，謝孟恩出生在貧窮原住民家庭，父親因糖尿病截肢無法工作，靠低收入補助維生，孟恩不怨天尤人，發憤勤練舉重，在今年全中運刷新全國102公斤級舉重紀錄。

鼓山高中校長莊福泰今天說，孟恩4月曾擔任全中運聖火手，感謝總統頒獎，讓更多學生勇於突破困境。

謝孟恩讀寶來國中被發掘勤練舉重，畢業後，當時校長蔡嘉興（現任田寮國中校長）引薦考上鼓山高中體育班，去年（2018）赴烏茲別克參加亞洲杯青少年舉重錦標賽奪金，並取得青年奧運參賽資格（我國只有1名男舉重選手達標），卻因工作人員漏報行程遭取消資格，曾獨自在角落啜泣，舉重成績急速墜落。

所幸經教練與老師輔導，謝孟恩勇敢面對挫折，從谷底出發，今年元月在青年盃恢復水準，4月全中運打破全國紀錄。

謝孟恩說，今年通過體育績優甄審將進入正修科技大學，繼續就讀高雄市區學校，教練團隊就近指導，期待明年東京奧運為國爭光。

鼓山高中舉重隊總教練吳銘通說，謝謝教育獎評審團鼓舞體育班學生，元亨寺慈善基金會長期贊助學生營養金，而高雄在地企業捷利國際餐飲集團改善選手餐食，長庚醫療團隊派心理醫師到校服務，讓選手心理狀態更穩定。

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