斥資3200萬轉運站啟用 商場透露：引進「潮州獨家」

2019-05-22 20:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕斥資3200萬的潮州公路客運轉運站今天啟用，6席月台提供15條公車路線，串連內埔、萬丹、竹田、萬巒、崁頂、南州、新埤等地，縮短過去民眾候車時間，而與轉運站相鄰的潮州車站商圈，預計最快7月中旬開幕，商場籌備處也透露，目前招商已達8成，將有眾多潮州首次引入的品牌進駐。

潮州轉運站由中央補助3057萬、屏東縣政府自籌160萬，站內設有候車空間、售票區、即時動態系統，站前廣場則規劃6席車輛停靠月台，整合屏東客運、高雄客運、國光客運及中南客運等，共15條公車路線進入轉運，部份硬體設備將配合車站商場工程陸續設置，即日起已可在轉運站乘車。

屏東客運董事長郭子義表示，過去民眾在潮州搭車，必須等候從屏東發車的客運，現在有了潮州轉運站，大幅縮短候車時間，未來也會滾動式檢討路網、調整班次，讓潮州站成為放射性的轉運中心，深入周遭鄉鎮，除了帶動旅遊光觀，也讓地方享有更便利的就學、通勤、就醫路網。

屏東縣長潘孟安說，縣府團隊一方面積極爭取高鐵、台鐵高快速道路等重大交通建設，另一方面也同步規劃縣內的公共運輸路網，去年十二月屏東轉運站率先啟用，目前已經看到成效，現在加入潮州轉運站營運，將有助於鄰近的萬巒豬腳街、萬金教堂、林後四林平地森林園區等觀光景點的發展。

潘孟安也表示，除了目前啟用的屏東、潮州轉運站，還有動工的中水門，另外東港、枋寮、恆春等轉運站將持續爭取預算，並配合當地交通路網進行規劃，陸續建置。

潮州車站商場籌備處長李玉芬表示，商場部分預計趕在暑假營運，目前招商進度已達8成，包括肯德基、Happy100、鼎美玩具等，都是「潮州獨家」第一次在潮州設立，另外在屏東站表現不錯的品牌，像是皇家馬德里的早午餐、Amour手工鞋也會引入潮州。

李玉芬說，潮州火車站是屏東的交通樞紐之一，因此商機可期，期待帶動整個商圈繁榮，也吸引前往墾丁的觀光客駐足潮州，感受不同的南國魅力。

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