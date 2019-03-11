台灣燈會期間 台鐵潮州站日運量近2萬人

2019-03-11 14:43

〔記者侯承旭／屏東報導〕甫落幕的2019台灣燈會創下逾千萬人次參觀，根據台鐵統計，潮州車站於燈會期間的日運量近2萬人次，是平日的2.7倍。

於屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會，因缺乏軌道運輸，民眾必須於潮州車站或林邊車站轉乘接駁車。

根據台鐵公布的2月份各車站每天進出人數統計，潮州車站於2月19日燈會開幕至2月28日截止，總計近出站達19萬7173人次。同時間林邊車站進出站人數為2萬3716人次。

2月28日是連續假期第一天，當天潮州車站運量達3.9萬人次，林邊車站達6758人次。

換算從2月19日至2月28日截止，潮州站平均每天進出站人數為1萬9713人次，林邊車站平均每天為2371人次。

去年潮州車站平均每天進出站人數為7186人次、林邊車站為794人次。2月份燈會期間潮州車站運量是去年平均的2.74倍，林邊車站則為2.98倍。

台灣燈會至3月3日閉幕，又適逢4天連續假期，3月1日至3月3日的潮州與林邊車站進出人數更多，確實人數台鐵於下個月才會公布。

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