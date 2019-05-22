小心！小孩床上跳來跳去 PM2.5濃度飆增4.4倍

2019-05-22 16:48

〔記者方志賢／高雄報導〕你家小朋友喜歡在床上跳來跳去嗎？高雄醫學大學研究發現，小朋友在床鋪跳躍時，臥室內空氣中PM2.5濃度瞬間增加4.4倍；另外，鋪床時，空氣中細菌、真菌及內毒素濃度也飆升，專家建議，換床單時最好戴口罩，打開窗戶，避免誘發過敏、氣喘。

高雄醫學大學公共衛生學系自2010年至2012年，對高雄市60名國小學童住家，以棍子拍打床鋪模擬學童跳床揚塵，及鋪床造成粉塵，偵測空氣中懸浮微粒（PM10、PM2.5、PM1）、細菌、真菌及內毒素等濃度，再與室內一般環境值進行比較。

高醫大公衛系主任陳培詩說，研究結果發現，模擬跳床時懸浮微粒濃度最高，以PM2.5為例，跳床後PM2.5濃度達每立方公尺454微克，比鋪床時的127微克、室內一般環境值106微克與戶外61微克都高。

鋪床時 細菌等濃度飆高

但分析細菌、真菌、內毒素等微生物時，跳床及鋪床的濃度都飆高，但鋪床反而比跳床更嚴重。

陳培詩說，研究顯示，跳床造成的懸浮微粒濃度飆高，可能與民眾不常清潔床墊有關，加上跳床把床墊的粉塵擾動出來所致。至於鋪床時微生物濃度飆高，可能是因人在睡眠時身上菌落掉在床上與棉被上，所以，鋪床時，菌落被擾動、飄散在空氣中造成。

研究也發現，老舊的透天厝因為房子潮濕，跳床時的真菌濃度也較高，另外，跳床時懸浮微粒濃度飆高與住家養寵物也有關。

陳培詩說，懸浮微粒與呼吸道、心血管疾病及小兒氣喘有關，真菌會導致過敏性鼻炎，內毒素則造成氣喘孩童症狀惡化。

換床單 建議開窗戴口罩

陳培詩強調，跳床或鋪床空污嚴重，但都只是短時間濃度飆升，暴露時間很短，家長也不用過度擔心，但仍建議盡量避免跳床，鋪床時，打開窗戶，讓空氣流通，可避免濃度瞬間過高誘發過敏。

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