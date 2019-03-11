全台76測站僅更新5站 環團質疑PM2.5數據不實

2019-03-11 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟今日召開「PM2.5數據照妖鏡」記者會，質疑2019年空氣品質資訊有重大的公信力危機，包含PM2.5迴歸式低報問題，以及PM2.5儀器未於2018年底全面更新，測出來數值幾乎是無法反映真實的不實資訊。

「立刻更新儀器，還原真實數據！」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，PM2.5數值長期被低報，而之前環保署承諾的去年底完成76測站PM2.5儀器更新，迄今只換了古亭、崙背、新營、橋頭、林園5站，應該要在2個月內更換新機完成。

他提及，雲林以北只有古亭那台是有更新的機器，數值是最正確的，其他是舊的未更新，所以測出來PM2.5數值是低估的，所以只有古亭資料能信。

王育敏表示，從去年環保署說要全面更新，現在已事隔多月，提供最真實數據是人民要的，她懷疑因新儀器徹出來數值更糟，這是蔡政府遲遲不肯更新機器的原因，未來將在立法院衛環委員會，要求環保署在2個月更新完畢。

王育敏指出，改善空氣品質是政府責無旁貸責任，去年公投結果要求火力發電必須降載1%，經濟部卻說降載1%只維持2年，完全忽略公投主文的要求，目前火力發電占比高達8成多，為改善空氣品質火力發電也應該降載。

時代力量立委徐永明認為，如果數據是假的，政府說現在空氣是健康的，民眾還會相信嗎？如果機器更新後，測出來PM2.5數值更嚴重，政府還敢換機器嗎？

徐永明說，中華民國政府不缺經費，最重要的是缺乏決心，新機器數值比較不會被人為操縱，應該要在幾個月全部汰換更新機器，要有專家學者來檢視政府儀器正確性。

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