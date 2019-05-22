好吃的愛文芒果來自他之手 名人故居今掛牌

2019-05-22 14:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被稱為「盛夏紅寶石」的愛文芒果，從美國引進已逾1甲子，由台南玉井區農民鄭罕池成功栽種、推廣，並帶動為地方特色產業，他於去年過世，市政府文化局列入技術類歷史名人，今天在故居掛置紀念牌，各界共襄盛舉，一起追思，感念其無私奉獻的精神。

市長黃偉哲主持掛牌儀式，他推崇鄭罕池不藏私，愛文成功試種後，並研發出防止蟲害的套袋方式，卻未申請專利，反而邀請農民來觀摩，全力推廣，讓玉井躍為知名的芒果故鄉，對地方產業的帶動，居功厥偉，精神值得效法。

鄭罕池的故居在玉井區中正路上，家人齊聚參加掛牌儀式，連曾孫也來了，三代見證，兒子鄭彥輝代表致詞，感謝市政府給予的榮譽，場面溫馨；市議員周奕齊、文化局長葉澤山，以及地方各界等都出席，表達追思。

被稱為愛文芒果之父的鄭罕池，曾獲選國際同濟會中華民國總會首屆十大農家的第一名，也是台南的卓越市民，他於去年6月初辭世，享壽89歲，總統蔡英文頒予褒揚令。

葉澤山指出，列入台南市技術類歷史名人的鄭罕池（1929～2018），生於玉井斗六仔部落，率先種植、推廣愛文，改善農村經濟，奠定國內芒果外銷的基礎，貢獻卓著。

葉澤山說，鄭罕池不僅試種、推廣，1973年政府指定玉井斗六仔設立台灣第一個芒果專業區，他又爭取打造更安全、便捷的中正橋，打通運輸動脈，讓產業順利發展，成為加速農漁村建設的最佳示範點。

葉澤山提到，經文化局調查、整理，將台南歷史名人分成藝術、文學、政治、醫療、經濟、宗教、技術、學術教育等類，目前共列有208位，並已完成相關網頁的建置，鄭罕池為第24處掛牌的故居。

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