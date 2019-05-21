漢光演習28日彰化戰備道登場 東側平台引民眾好奇

2019-05-21 22:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眾所矚目的漢光35號演習，即將28日在國道一號彰化戰備道登場，讓軍事迷與戰備道沿線的秀水鄉親都非常期待，而軍方正緊鑼密鼓準備前置作業，連日來在戰備道東側空地搭建平台；但警方強調，戰備道東西兩側平面道路也會同步進行管制，平台位於管制區內，一般民眾在演習期間不得進出管制區。

秀水鄉代表梁淑絹表示，上次在彰化戰備道演習已是2007年，距今已12年之久，上次就湧入大批軍事迷拿著大砲相機來搶拍，這次勢必更加引起轟動，許多鄉親近日來抬頭就可以看到天空有軍機在飛行，應該是為了漢光演習在進行的準備。

由於彰化戰備道主要是位於秀水鄉內，秀水鄉親近日來在戰備道兩側的平面道路通行時，發現工兵已連日趕工在東側平面道路旁的空地在搭建平台，主要平台旁邊，還有用偽裝網蓋住的空間；還有搭建從平面道路走上邊坡到戰備道的梯子，梯子入口已拉起黃色封鎖線。

秀水鄉親都很好奇，在戰備道東側所搭的平台是否會開放？鹿港警分局表示，為配合演習進行，27日晚間10點到28日中午12點，封閉中山高彰化交流道到員林交流道南北雙向道路，包括彰化戰備道兩側的平面道路都納入管制區，由於平台也在管制區內，一般民眾不得在演習期間進出管制區。

警方指出，在彰化戰備道兩側平面道路部分，除了管制區以外，其它只有進行交通疏導，因此，在地民眾仍可利用番花路、員大排平面道路來通行，只要不是管制區內，不會對拍攝地點進行管制。

警方指出，國道管制部分，共分三階段管制，由於第一階段26日、第三階段28日，主要是都是晚上10點到隔日上午6點，管制路段為彰化交流道到員林交流道南下車道，影響層面較小；影響較大的是第二階段，也就是連續14小時封閉彰化交流道到員林交流道之間南北雙向車道，當然也包括埔鹽系統交流道在內。

警方建議，在漢光演習國道管制時段，中長程替代道路為國道3號，短程南下建議以台19線為主要替代道路，北上車流以台1線為主要替代道路；建議用路人可以提早下交流道，以避免彰化交流道、員林交流道周邊道路都出現壅塞。

警方指出，由於彰化交流道到員林交流道平日車流量就大，為因應雙向封閉的車流改道所可能造成的交通壅塞，將會出動警力進行交通疏導。

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