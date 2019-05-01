開車族注意！漢光演習國道戰機起降管制疏導措施出爐

2019-05-01 00:22

〔記者湯世名／彰化報導〕萬眾矚目的漢光35號演習，將在5月28日清晨6時許於國道1號彰化員林段的2公里長戰備跑道，展開戰機起降演練，相關管制疏導措施的日期、時段與路段等方案也已出爐，軍方呼籲用路人應儘早規劃避開，以利演練順利與行車順暢安全。

為因應戰機起降演練，昨天下午至晚間施工單位在國道1號南下204公里至206公里之間路面，實施路面柏油刨除、鋪設及劃設標線工程，儘管一度造成大塞車，但仍吸引用路人目光，大家都引頸期待。

軍方指出，5月28日演練之前，演練範圍內的南下車道，將在5月26日晚間10時至27日清晨6時、27日晚間10時至28日中午12時，以及28日晚間10時至29日清晨6時，共3個時段進行封閉；北上車道，則在5月27日晚間10時至28日中午12時進行封閉。管制範圍則從彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。

軍方表示，南下車道之所以提早封閉，主要是要將中央分隔島的水泥製紐澤西護欄吊離，由於紐澤西護欄相當沉重，且數量相當多，因此需要較長時間作業，演練結束後仍需進行封閉，則是要將紐澤西護欄回復原狀；至於南下、北上車道同時封閉的時段，則是要由人工方式檢視演練範圍內的路面，將所有的碎石清除乾淨。

至於用路人相當關心的交通疏導措施，軍方也表示，南下方面，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人提早下王田交流道，可走省道台1線經大度橋抵達彰化市，若要往花壇鄉、員林市者，可由彰化系統交流道轉接國道3號南下，下快官交流道後接省道台74線中彰快速公路，再銜接東外環道即可抵達；北上方面，則可在下員林交流道後，接縣道148線，再接埔心聯絡道後上省道台76線，即可在接國道3號後北上，抵達彰化系統交流道後轉國道1號繼續北上。

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