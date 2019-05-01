國道戰機起降標線用路人霧煞煞 看到12年前舊照瞬間懂了

2019-05-01 22:13

〔記者湯世名／彰化報導〕全國矚目的漢光35號演習，將在5月28日於國道1號彰化員林段的2公里長戰備跑道，展開戰機起降演練，施工單位在204公里至206公里之間路面劃設標線，標線有黃、有白，有實線也有虛線，整條國道有如一條彩繪道路，讓用路人看得霧煞煞，不過當看到12年前同路段戰機起降時的空照圖時瞬間恍然大悟，原來是進行戰機停放、起降標線繪設，工程浩大。

軍方資料顯示，5月28日演練之前，演練範圍內的南下車道，將在5月26日晚間10時至27日清晨6時、27日晚間10時至28日中午12時，以及28日晚間10時至29日清晨6時，共3個時段進行封閉；北上車道，則在5月27日晚間10時至28日中午12時進行封閉。管制範圍則從彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。

連日來有用路人開車行經國道1號彰化員林段戰備道時，發現路面多了不少各種形狀的標線，且有黃色、白色，還有實線與虛線，讓用路人看得一頭霧水，但當看到12年前在同路段實施的漢光23號演習時瞬間秒懂，因為地面上的標線形狀、顏色，與12年前演習時的標線幾乎一樣，原來是劃設用來讓戰機停放、起降等用途，有用路人不禁說，由此可見，戰機在高速公路起降的準備流程非常複雜，難怪需要在20多天前即開始前期作業，演練完畢後還須將戰機起降標線塗銷、中央分隔島的紐澤西護欄復舊，要遷移的水泥製護欄恐多達上千個，工程相當浩大。

至於參與演練科目的戰機機型，是否與以往相同，根據資料顯示，目前軍方規劃由F-16、IDF經國號與幻象2000戰機執行演練，另外E-2K空中預警機是否也參與演練，仍在評估中，都備受軍事迷高度期待。

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