「花壇」戰備道正名「彰化」 國防部：配合交通部執行

2019-05-14 11:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將在本月底進行漢光35號實兵演練，預計在「花壇戰備道」執行戰機起降課目，國民黨立委柯呈枋日前在立法院外交及國防委員會質詢時呼籲，應遵照當地民意，更名為「秀水」戰備道。不過，國防部作計室聯合作戰處處長葉國輝今日表示，交通部在5月9日來函，建議國防部使用「彰化」戰備道，國防部配合交通部執行。

柯呈枋日前在立法院質詢時表示，現名花壇戰備道的區域，大部分地區位於秀水，當地鄉親期待更名，且比照嘉義民雄、台南麻豆戰備道，都是以在地名稱，作為戰備道的命名。當時國防部參謀本部聯三次長鍾樹明表示，戰備道應以交通部高公局命名為主。

國防部今日上午召開例行記者會，葉國輝今日面對媒體提問時表示，此案屬交通部權責，而交通部在5月9日正式來函國防部，建議國防部採用「彰化戰備道」名稱，國防部也配合，並將公文簽呈給國防部長嚴德發。他強調，就國軍的立場而言，戰備道可以使用，是最為重要的事情，地方鄉親的感受也要考慮，但必須尊重業管機關。

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