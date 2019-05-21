民眾追劇小心犯法 台南今起查核違法機上盒及APP

2019-05-21 18:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了省錢，民眾追劇會購買使用號稱「免繳費、無限看」的機上盒或APP應用程式，以便捷管道連結網站觀看未經授權的影音內容在家追劇，但已損及侵害合法取得授權OTT（ Over-the-Top ）線上影視業者的權益。

南市法制處今（21）日表示，針對違法機上盒及APP侵犯著作權，已掌握實體店面的銷售通路，即日起將抽查南市轄內通路商，並就NCC（國家通訊傳播委員會）公告的廢止審驗證明機上盒查核業者是否已依規定下架。

法制處指出，因應著作權法修正通過，未來凡有銷售、指導或協助安裝非法影音APP者及製造內建非法影音APP、及製造內建非法影音APP的機上盒者，最高將面臨2年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金的刑事責任。

例如沙發管家、電視家3.0、電視家2.0、魔力視頻、魔力視頻2、HDP直播、完美直播、鋒直播TV大全版、完美視頻大全等涉有著作權侵權嫌疑APP，消費者應拒絕購買、及勿自行下載非法第3方應用程式APP使用，以免涉及盜版責任或因違法機上盒及APP提供的著作內容不合法，隨時遭被查獲而斷訊。

法制處呼籲消費者，不論實體店面或經由網路交易，切勿購買來路不明的機上盒，以避免買到劣質產品，損及自身權益，並觸犯相關法律。

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