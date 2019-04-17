封殺追劇神器 侵權可判刑2年

2019-04-17

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「著作權法第八十七條及第九十三條條文修正案」，將不法電腦程式提供者，用機上盒、App等方式，讓使用者連結到侵權網站收看非法影音內容，納入違反著作權罰責，違者可處二年以下徒刑或併科五十萬元以下罰金。

用機上盒、ＡＰＰ 連結侵權網站

現在市面上出現各項被稱為「追劇神器」的機上盒、App應用程式，提供民眾便捷管道連結侵權網站收視非法影音內容，業者則收費賺取利益，立院昨三讀通過著作權法修正案，納入違反著作權法範疇。

民進黨立委蘇震清等提案指出，近年來出現部分機上盒透過內建或預設的電腦程式，提供使用者可連結至侵權網站，收視非法影音內容，或是在網路平台上架可連結非法影音內容的App應用程式，供民眾透過平板電腦、手機等裝置下載後，進一步瀏覽。

影音看到飽、終身免費 當心觸法

此類機上盒或App應用程式業者，常以明示或暗示使用者可以影音看到飽、終身免費，並用不必再付有線電視月租費等廣告文字號召、誘使或煽惑使用者，利用該電腦程式連結至侵權網站，並收取廣告費、月租費或銷售利益的行為，損害著作財產權人合法權益。

三讀條文明定，明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作而有受利益者，可處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科五十萬元以下罰金。

違法情形包含：提供公眾使用匯集該等著作網路位址的電腦程式，指導、協助或預設路徑供公眾使用相關電腦程式以及製造、輸入或銷售載有相關電腦程式設備或器材。

立法院院會昨另三讀通過「專利法部分條文修正案」，除配合法規鬆綁、提升專利審查效能外，也將設計專利權保護由十二年延長為十五年，加強保護產業創新成果，有助於我國設計產業發展，提升產業附加價值高產品。

為避免舉發過程補提理由等程序冗長延宕審查，三讀條文也限制舉發人補提時限為三個月內，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正。

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