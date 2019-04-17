業者︰斷通路 有效打擊盜版業

2019-04-17

〔記者林菁樺／台北報導〕著作權法修正案主要鎖定「盜版機上盒」、「非法APP追劇神器」出擊。台灣OTT協會理事長錢大衛指出，這次將銷售不法機上盒納管，使通路端被阻斷，可讓盜版業逐漸銷聲匿跡；衛星公會秘書長陳依玫也說，修法是好的開始，讓執法單位有更扎實的法律工具去遏止盜版。

錢大衛表示，這次修法經過衛星公會與智慧局、文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）多次討論，有「消費者無罪」、「盜版商暴利」才處罰兩大精神。錢大衛粗估，非法機上盒一年造成影視產業損失二八三億元，過去法律跟不上科技變化，本次修法可讓打擊盜版的法律工具更明確。

全台非法盒子至少200萬台

他說，國內盜版機上盒非常嚴重，至少有兩百萬台非法盒子；這次納管銷售載有非法連結的機上盒，通路商不會冒著承擔刑事責任風險銷售，「通路斷了，盜版業者沒有收入，將逐漸從市場上消失」。

陳依玫透露，修法時程雖僅一年多，但修法前溝通至少三、四年，最困難的地方在於法律要處理盜版業者、而非一般民眾，但很容易被誤解為要對付消費者。

陳依玫提到，網路盜版與過去實體盜版武器差太多，過去至少還要壓製DVD，但網路時代盜版可能藉由程式點擊就能無遠弗屆，查也查不完；她認為，此次修法雖未納入網路盜版，但至少是好的開始，可一步步前進，別讓盜版行為無限上綱。

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