靠「非法神器」追劇 當心被斷訊

2019-04-17

提供非法程式與輸入製造是共犯結構

智慧局︰修法打擊重點

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院昨三讀通過著作權法部分條文修正案，明訂提供非法連結的APP應用程式、機上盒內有指導說明或預設路徑，以及製造、輸入或銷售載有非法連結的機上盒等三種樣態均違法，最高可罰五十萬元以下罰金或處兩年以下有期徒刑；經濟部智慧財產局呼籲民眾勿購買來路不明的機上盒，已購買到非法機上盒或APP的消費者雖未觸法，但著作內容並不合法，可能隨時會被查獲而斷訊。

消費者買到雖未觸法 但收視權沒保障

不少不肖業者打著「免月租費」、「終生免付第四台費用」等廣告利誘消費者購買連結侵權內容的機上盒，但業者一毛未付，沒拿授權卻從中牟取暴利，損害著作財產權人或合法取得授權OTT（影音串流服務）業者權益，影響國內影視產業發展。

智慧局說明，修法後共有三種樣態違法，一是提供非法影音網路連結的APP應用程式，也就是坊間所稱追劇神器，上架到Google Play商店、App Store等平台或其他網站給民眾下載使用。

其次，雖未直接提供電腦程式，但指導、協助或預設路徑供公眾下載使用電腦程式；智慧局舉例，機上盒雖然沒有內建非法的APP應用程式，但卻提供指導或協助民眾安裝、或在機上盒內提供預設路徑，供人安裝使用，也屬違法。

另外，製造、進口或是在市面上銷售內建非法APP應用程式的機上盒也會觸法；智慧局組長毛浩吉解釋，通常提供非法程式與輸入製造是共犯結構，是本次修法要打擊的重點。

毛浩吉指出，一般沒有內建連結侵權內容APP的手機、平板或合法OTT機上盒等裝置，並不會受到修法影響；已經購買到非法機上盒或APP的消費者雖未觸法，但著作內容並不合法。毛浩吉說，「連結隨時都可能會被查獲因而斷訊」，呼籲消費者切勿購買來路不明的機上盒，才能保障自己的收視權益。

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