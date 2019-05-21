屏東國有林地2.5萬樹苗成長快 未來可開放養蜂採蜜

2019-05-21 16:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕造林有成！日月光文教基金會前年認養林務局屏東林區管理處轄內國有林地，種下2萬5000多棵小樹苗，目前已進入修枝階段，成林指日可待，而未來也可開放養蜂採蜜。日月光文教基金會表示，後續將仍繼續投入國有地造林行動，目前都在洽談中。

日月光文教基金會表示，認養林務局屏東林區管理處轄內國有林地有15公頃，造林計畫以3年為一期，而今年邁入第3年，目前看來造林相當成功。而當時共種下台灣櫸、九芎、無患子、光蠟樹、黃槿、白千層、苦楝、相思樹等苗木共2萬5680棵，其中九芎、無患子、光蠟樹都是很好的蜜源植物。林務局也規劃，未來可開放養蜂團體申請養蜂採蜜，可以補平地蜜源之不足。

林管處人員表示，一般都是到了第2期（栽種第4至6年）才會修枝，但也會視苗木生長狀況，適時修剪。他舉例，現場有許多九芎，主幹直徑已達3至4公分，並出現成熟木的特性，亦即樹皮已逐漸剝落，呈現光滑狀，這時候就可以開始修枝，把多餘的小枝剪掉，把養分集中供應主幹，以利其向上成長茁壯，並提升木材之利用價值。

屏東林管處旗山工作站人員說，雖然包括梅花鹿、山羊、山羌等動物危害樹苗的情況還是存在，動物還會呼朋引伴啃食苗木，林務人員日前就看到4隻梅花鹿集體在啃食、折枝，破壞小樹苗，林務人員還來不及拍照存證，牠們一溜煙就跑得不見蹤影，不過最近已完成林地苗木的補植。

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