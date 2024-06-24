西嶼大橋暗礁障礙燈被杜蘇芮打斷近一年 澎縣府還沒修、漁民自救

漁民自力救濟，在暗礁上設立白鐵指示燈。（民眾提供）

2024/06/24 14:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年杜蘇芮颱風肆虐澎湖，導致澎湖本島與離島多處道路、碼頭及基礎建設受損，澎湖縣政府工務處忙得焦頭爛額，極力展開災後復原，但澎湖西嶼大橋東側靠西嶼鄉橫礁處暗礁上的障礙燈，去年經颱風打斷後近一年遲未修復，由於此處暗礁漲潮時會淹沒看不見，對往來漁船極具威脅，等不到官方資源，民間自力打造白鐵太陽能指示燈。

西嶼跨海大橋是澎湖著名吼門海峽，水流湍急，但因位在西嶼連接馬公的航道區內，因此往返船隻頻繁，位在大橋南端東側、橫礁外的客磐礁，因為漲潮時會淹沒成為暗礁，對來往漁船頗具威脅，尤其一些老漁民駛船全靠燈號，沒在使用衛星導航，因此原本礁上設有一支跟大橋北吼門旁邊那種一樣粗大的障礙燈，警醒過往漁船注意。

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去年杜蘇芮颱風來襲時，障礙燈被巨浪掀翻，沒想到事隔近一年，澎縣府卻一直未修復裝設，讓行經此處漁船心驚膽跳，深怕稍一不慎就觸礁，所以一位熱心的陳姓漁民見狀，就乾脆自費用白鐵打造一支障礙燈桿，裝上太陽能板與燈具，並自力登礁埋設，以維來往船隻行船安全。

澎湖縣政府工務處長林文藻表示，杜蘇芮颱風造成澎湖重創，百廢待舉，海上平台船的工事多，甚至還有平台船故障待修，影響工程發包施工進度，因暗礁障礙燈工程規模不大，以致此處障礙燈修復工程招標4次都標不出去，會繼續辦理招標。

跨海大橋暗礁漲潮會沒入海中，導致航行船隻無法防範。（民眾提供）

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