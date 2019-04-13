屏東林管處「包山包海」 澎湖造林還要淨灘

2019-04-13 14:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因年雨量小於蒸發量，因此造林不易，屏東林區管理處在澎湖常設造林工作隊，與澎湖縣政府及軍方合作造林，但除了造林外，屏東林管處不時還舉行淨灘活動，今在龍門沙灘淨灘，動員300餘人共襄盛舉。

被外界形容為「包山包海」的屏東林管處，多年來已在澎湖造林2232.378公頃，佔全縣總面積百分之17.59，其中分布於海岸線保安林地約522公頃，除了固砂功用外，最主要是改善澎湖冬季東北季風強勁的惡劣環境，尤其是澎湖面北海岸線海洋廢棄物嚴重問題，保安林地成了第一道屏障，避免海廢垃圾向內陸地區蔓延。

今日屏東林管處春季淨灘活動，在湖西鄉龍門沙灘舉行，由東道主鄉長吳政杰主持，屏東林管區處副處長許碧如、台電尖山發電廠長歐致誠、縣議員蘇陳綉色等人都共襄盛舉，並邀請各機關、學校及國軍300人一同參與，淨灘位置除龍門後援港海域外，還有屏東林管處列管的龍門村2916號保安林及北寮村2905號保安林地。

由於湖西鄉被縣長賴峰偉指名為文創藝術村區，鄉長吳政杰已在鼎灣整地，準備相關文創藝術村硬體設施，目前規劃讓浮球、漂流木、玻璃、陶藝等藝術家進駐，先期創作原料也陸續蒐集中，其中屬於海廢的浮球及漂流木，現在淨灘中都會特別分類，成箱成箱送往文創村儲存，讓這些海廢透過藝術改造，垃圾變成黃金。

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