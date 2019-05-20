雨炸台中 兩溪瀕臨警戒線、3車水淹拋錨

2019-05-20 14:58

［記者楊政郡／台中報導］雨炸台中三小時，中市麻園頭溪及綠川都瀕臨警戒線，位於忠明南路與向上南路的向上南橋，因麻園頭溪一路從北屯累積水量水勢非常驚人，一度準備封橋，而林森國光地下道則有三台自小客及自小貨車冒險通過而陷入水窪，引擎熄火拋錨，警方進行封路，在下午2時許水退後，將3車吊離恢復通車。

20日從上午10時許連續雨炸台中，雨勢大得離譜，且完全沒停歇，許多上班族無法外出用餐，辦公大樓內有自助餐、福利社的都大排長龍、一掃而空，台中地院就已多法官中午以泡麵果腹，暫時度過一餐。

下午1時許南區國光路（林森路與國光路口）地下道淹水，有三部自小客、小貨車嘗試冒險經過，不料中途陷入水窪、引擎熄火拋錨，而水快速累積淹上來，所幸司機都及時逃出來，棄車逃逸，躲過一場災難。

圖中這部自小客車幾乎滅頂，司機緊急從車窗逃出，然後涉水離開現場，險象環生，該地下道逢水必淹，經常傳出汽車拋錨事件，市政府已辦理規劃填平，正在辦理規劃設計中。

另在麻園頭溪與綠川都傳出水位瀕臨警戒線，麻園頭溪流經向上南路，水勢從北屯一路累積下來相當驚人，大水已經溢上向上南橋橋面，公益所員警一度在旁準備封橋，不過雨勢在下午1時後慢慢消停，水位也很快恢復正常，奔騰的水勢，平常難得一見，看起來還是非常驚人。

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