雷雨狂炸 南投5國小、1國中停課

2019-05-20 14:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中午過後雷電交加風狂雨驟，中潭公路草屯南埔路段，一度因溪水暴漲水淹路面而封閉，現已開放通行，惟草屯警方表示，一旦雨勢變大路路面再度淹沒，會再度封閉。因山區雨大，仁愛鄉互助、仁愛、親愛和南豐等4國小，國姓鄉北港國小、北梅國中停課。

溪水暴漲 中潭公路一度封閉

中午12點過後，南投縣多個鄉鎮被雷雨攻擊，很多地方風狂雨驟，草屯鎮中潭公路（台14線）南埔路段，從南埔陳府將軍廟前到附近2、300公尺路段，因隘寮溪漲加上雨勢太大雨水無法宣洩，路面淹水，草屯警方在中午1點在積水兩端拉警戒線，在下午2點前因雨勢變小雨水漸宣洩而解除封閉。

草屯警方表示，因雨勢是一陣一陣地來，若稍晚再有大豪雨，就會再拉封鎖線予以封閉，請用路人注意。

因為中午風勢極大，草屯市區也有多處廣告招牌倒塌、行道樹斷裂倒在道路中央，草屯警方獲報過即到場處理，民眾開車或騎車要隨時注意路況。

由於台中有機車騎士，被掉落電線電擊生命垂危，台電南投區處提醒民眾，因風強雨大，電線皮吹落的機率大，惟掉落的可能是電力纜線，有的可能是電信電纜，也有可能是第四台的線路，但不管是什麼線，發現其垂落在地面，就千萬不要撿拾或壓過該線前行，並請打台電「1911」電話通報，該區處會馬上派人員前去處理。

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