防災資訊慢半拍？ 新北市官方臉書僅1條訊息

2019-05-20 14:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕豪雨席捲北台灣，新北市多處道路積淹水，新北市長侯友宜今天上午視察淡水區，並在臉書PO文，請民眾隨時關注「我的新北市」臉書粉絲專頁及Line官方帳號，掌握災情資訊，但截至目前為止，「我的新北市」僅有一條二重疏洪道積水的訊息，北海岸地區災情及道路封閉資訊卻隻字未提，挨批「慢半拍」。

今天上午新北市各地雨勢驚人，尤其淡水、三芝及石門一帶，道路多處積淹水，實施交通管制，台2線部份路段也有落石坍方，以及二重疏洪道因積水嚴重越堤道封閉，但截至下午2點，「我的新北市」臉書及官方line僅在中午12點15分，發布一條二重疏洪道道路管制訊息，其他災情資訊與交通概況隻字未提，民眾抱怨連連。

市議員鄭宇恩表示，今天上午北海岸一帶下大雨，消防、工務、水利等人員全面出動救災，第一線忙著打仗已經很辛苦了，無法在第一時間提供資訊情有可原，但後端包括新聞局、秘書處等單位，應盡快匯整相關訊息，在官方臉書或媒體平台發布預警資訊，提醒民眾避免前往危險的地方，但「我的新北市」卻只有一條二重疏洪道封閉的訊息，她批評，「市府防災資訊慢半拍，螺絲鬆了！」

新聞局長蔣志薇回應，「我的新北市」官方臉書或line，一般都以新北市災害應變中心發布的重大訊息為主，例如停班課資訊、全市紅黃線開放停車等，一直以來通報標準都是如此，相關災情資訊新聞局都有掌握，畢竟每個人的主觀感受不同，若公布太多太瑣碎的訊息，反而會造成民眾困擾，但如果民眾希望看到更細的資訊，未來會研議是否透過其他平台或方式匯整並公布訊息。

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