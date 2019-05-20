傳統歌謠跨國武林會！沖繩民謠「三線」師父來訪竹縣客家山歌

2019-05-20 09:09

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的客家山歌聲名遠揚到日本沖繩列島，當地的「八重山古典民謠」樂手橫目大通、橫目大哉兄弟計畫今年7月初到竹東，與當地的素人樂手「風客」樂團合作，將以「戀鄉」為名，舉辦沖繩民謠跟客家山歌的「混音」音樂會，近日橫目兄弟特別走訪新竹縣多處景點替這場罕見的民間、強調傳統與在地性的音樂活動宣傳造勢。

風客樂團代表官岩碩說，沖繩歌謠和客家山歌看似八竿子打不著，但是二者有個共通的特點，就是歌詞中充滿對家鄉風土人情的描述。

另外，客家歌謠中有個比較少聽見，但實際上大家耳熟能詳、以「平板」曲腔所演唱的「勸世歌」～娘親渡子，歌詞中體現了客家婦女養兒育女、勤儉持家的辛勞；這跟沖繩民謠中的「鳳仙花」很像。

這次的「戀鄉」總共將有2場，首場將在7月6日將於竹東文創藝術村登場，7月7日則在竹東大同來寮廣場。

沖繩樂坊團長吳寰說，沖繩列島在日本又名「八重山」，受邀的橫目兄弟都畢業於沖繩縣立藝術大學。他們受父母影響，大約10歲左右就開始學習八重山古典樂民謠，高中時就都拿下了全國高中鄉土藝術大賽冠軍，2兄弟更在沖繩藝大期間就取得八重山民謠「三線」教師、琉球笛師範（師資培訓者）、德八流島太鼓教師等資格。

吳寰說，他們曾在2014年跟日本長唄的跨界音樂會「山歌與島歌的對話」，寫下大阪NHK會館1500席滿座的盛況。

橫目兄弟也積極參與日本國內外傳統沖繩音樂的演出和推廣，2013年受邀參加歌舞伎名演員坂東玉三郎的年度大戲「聞得大君誕生」的現場音樂演奏樂手。

官岩碩說，他們計畫在今年的首次合作演出中，讓所有台灣愛樂人聽得到大家耳熟能詳的沖繩名曲、客家歌謠外，也將表演經過重新編曲的傳統民謠及自創歌曲，歡迎大家屆時前往欣賞。

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