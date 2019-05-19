遇龍則反？東勢林管處舊宿舍群「木漆藝文化產業園區」生變

2019-05-19 20:36

〔記者歐素美／台中報導〕東勢林管處位於陽明市政大樓旁的舊宿舍群，市府原規劃為「木漆藝文化產業園區」，最近卻傳出計畫停擺，外界質疑盧市府團隊「遇龍則反」；文化局長張大春表示，並無「遇龍則反」，因專家學者認為目前豐原已有漆藝館，建議未來東勢林管處舊宿舍群可規劃多功能使用，也不排除展出漆藝作品，甚至可納入社大、樂齡及長青等課程使用。

八仙山林場為日治時期台灣三大官營林業之一，當時木材透過大甲溪水運送到豐原，儲木池就在現今的陽明市政大樓，而旁邊就是早期大甲林區管理處的宿舍，因採用台灣檜木建造，為見證豐原林業發展的重要依據，且建築群規制保留完整，市府於2018年6月公告為歷史建築。

林佳龍市長任內規劃未來將以豐原在地特色產業-木漆藝與糕餅產業為主軸，規劃成立「木漆藝文化產業園區」，並以陽明街為中心分為南北兩區，位於陽明市政大樓旁的南區由文化局負責，以發揚豐原在地木漆藝文化傳承為目標；北區則由經發局以產業推廣為目標，規劃室內靜態展示區、戶外親子休憩空間、工藝手作教室、商品展售區等，由文化局負責規劃設計，再由經發局進行北側工程及委外營運。

但最近傳出「木漆藝文化產業園區」規劃生變，外界質疑盧市府團隊「遇龍則反」，致原有規劃停擺。文化局秘書室主任許智順表示，文化局已爭取到文化部1300萬補助，將於今年完成細部設計，後續並將向文化部爭取1.3億元修復經費，初估工期約2年，計畫並未停擺。

文化局長張大春則表示，並無「遇龍則反」。因專家學者認為豐原中正公園已有漆藝館，東勢林管處舊宿舍規劃「木漆藝文化產業園區」，兩處距離遠、太過分散，建議可作為其他用途使用，不用侷限於木漆藝。

張大春說，東勢林管處舊宿舍整建完成後，除了可展示木漆藝，也可引進社大、長青、樂齡等課程，放寬功能，甚至讓藝術家進駐，目前文化局比較擔心的是爭取不到中央補助，無法順利推動復建。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法