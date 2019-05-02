砂石車撞電桿「折甘蔗」發出強光 路人驚：駕駛還好嗎

2019-05-02 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕台中市石岡區今（2日）傍晚5點有一輛砂石車撞斷路旁電線桿，路過民眾目擊形容「發出很強的閃光」，而砂石車「折甘蔗」，車頭直接塞進一旁空地，令人擔憂「不知駕駛有被電到嗎？」

據網友回報，傍晚5點多下班，從國道3號下交流道後，行經豐勢路就看見一輛砂石車撞上電線桿，發出很強的閃光。電線桿遭撞斷，一旁加油站也遭波及，變得「黑漆漆的」。有路過民眾表示砂石車更是「折甘蔗」插進空地，同時也有大量電線掉落。

網友提醒當地民眾路過注意安全，不少人看到照片也說「下雨天，視線不清，大家行車要注意安全」、「看到地上的電線拖蠻長的」、「好危險！」、「剛剛下班經過已經在搶修當中囉！還有一堆警察在指揮，下雨天辛苦你們了」等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/