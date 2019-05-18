國中會考》首日共243件違規 28人次該科抱蛋

2019-05-18 20:38

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今晚公布，108年國中教育會考首日考試有243人次違規，雖沒有嚴重舞弊行為，但第二類一般舞弊或嚴重違規行為有28人次，該科考試不列計等級或不予計分，亦即該科抱蛋。

全國試務會統計，首日違規的243人次，社會科有63人次違規，數學科有60人次違規，國文科有47人次違規，寫作測驗有73人次違規。

其中，有5人次提前翻閱試題本、提前作答或逾時作答，經制止不從者；也有4人次是考試30分鐘內強行出場；有16人次故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己的身分、作標記者；有2人次考社會和數學科時，攜出答案卡或試題本經查證屬實者；有1人在考國文時，抄錄試題或答案，並攜出試場經查證屬實者。

最大宗的違規是75人次，提前翻閱試題本、提前書寫、畫記、作答，或逾時作答，經制止後停止者，但該科被記違規2點；有47人次攜帶非應試用品如手機等，被監試委員發現，該科被記違規2點；有30人次把手機等非應試用品放在試場前後方，但在考試期間發出聲響，該科被記違規1點。

另有19人次因為未解除電子錶響鈴功能，考試時發出響聲，該科被記違規1點；19人次考數學科時攜帶量角器或附量角器功能的文具，該科被記違規1點；有25人次因違反試場規則、秩序，情節輕微者，該科被記違規1點。

至於缺考情形，報名考生有21萬5219人，首節社會科有2461人缺考，數學科有2477人缺考，國文科有2516人缺考，寫作測驗有2975人缺考，缺考率均在2％以下。

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