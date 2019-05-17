等到了！中油管線遷移將發包 頭份雨水下水道可望進場施工

2019-05-17 20:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府自2015年向中央爭取1億1500萬元經費，建構頭份市雨水下水道（N2D幹線），因路證核發導致廠商停工解約，之後又遇上自來水集水場遷移等狀況，等了4年只剩地下管線遷移，近來傳來好消息，最後的中油管線預計五月底可發包，之後縣府即可進場施工。

苗縣府水利處下水道科表示，最早工程不順利除了公路總局遲遲未核發路證廠商無法動工，主要是因自來水集水廠與其他地下管線需遷移等因素影響，後來自來水集水場完成遷移，自來水管線也於四月底遷移完成。

頭份市雨水下水道剩下的關卡中油管線遷移，縣府追蹤進度，確認台灣中油中油管遷發包已送台北總公司辦理審核及發包事宜，預計5月底完成發包，若順利標出，預計工期約兩個月，之後縣府將正式進場，苦等4年的工程可望正式動工。

由於頭份市靠近中港溪一帶因地勢較低，因氣候變遷，如今容易發生豪大雨勢，常有居民抱怨淹水，希望苗縣府能夠改善。

苗縣府於2015年爭取到中央經費補助，規劃在頭份市永貞、自強路口經永貞、民族路口至八德一路共兩期的雨水下水道工程，將此區雨水導入永貞路幹線，再引導進入中港溪排出，若水量太大再利用當地永貞抽水站排出雨水，以改善遇豪大雨及颱風容易淹水狀況。

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