頭份雨水下水道動工等4年 還要再等「這件事」完成…

2019-03-29 18:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府2015年向中央爭取1億1500萬元經費，建構頭份市雨水下水道工程，不過因路證核發導致廠商停工解約，之後又遇上自來水集水場遷移，目前縣府已經完成相關設計監造與工程發包作業，只待地下天然氣管線遷移後即可動工。

縣府水利處下水道科說，工程不順利，除了公路總局遲遲未核發路證，讓廠商無法動工，主因還有自來水集水廠與其他地下管線必須遷移，如今自來水集水場已經完成遷移，只待「最後一哩路」地下天然氣管線遷移後，即可進場施工。

不過，水利處下水道科指出，中油才剛剛招標地下天然氣管線遷移相關工程，水利處具體進場施工時程尚未確定，只能先繼續等待。

至於經費是否因為遲遲無法執行會被收回，水利處下水道科強調，只要明年前動工，經費不致於被收回。

頭份市靠近中港溪一帶地勢較低，遇豪大雨經常淹水，居民抱怨連連，希望縣府找出解法改善。

縣府於2015年爭取到中央經費補助，規劃在頭份市永貞、自強路口經永貞、民族路口至八德一路共兩期的雨水下水道工程，將雨水導入永貞路幹線，再引導進入中港溪排出，若水量太大，再利用當地永貞抽水站排出雨水，以改善淹水狀況。

但是工程一波三折，先是申請路證時，公路總局審議時發現，工程計畫的平面圖、斷面圖及管線分布位置，描繪得不清夠楚因而退回，自來水集水場需遷移以便施工，如今還剩下地下天然管線等狀況，居民苦等4年，期盼工程順利完成。

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