高雄下水道1萬多處破損 水利局長帶隊巡査

2019-03-14 13:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前在廣播節目中爆料，指稱高雄地下箱涵檢查出1萬多個洞，水利局長李戎威今天上午帶隊下到岡山河華路雨水下水道巡查，指全市雨水下水道破損處共計1萬521處，其中，較嚴重的鋼筋裸露、嚴重鏽蝕和頂板破損計有236處，強調鋼筋需要2.5公分至7公分的保護層，一旦保護層脫落，鋼筋就容易生鏽，強度將急遽下降，日久就有安全上的顧慮。

高雄市政府也發布新聞稿指出，水利局自去年2月開始辦理全市雨水下水道檢視作業，不論是需要修補及持續追蹤的1萬521處或236處較嚴重之處，都是韓國瑜市長所關心的部分，擔心未來民眾在颱風季節及汛期的生命財產安全，因此在廣播節目中提出，也要求水利局全力施作。

新聞稿強調，目前水利局已爭取8000萬元預算辦理修繕作業，其中，岡山區河華路及梓官區同安路等9處雨水下水道已完成修復，其餘部分持續趕辦修補作業，預計今年下半年完成改善。

水利局今天上午安排市議員和記者下到岡山河華路雨水下水道查看，由水利局長李戎威帶隊著青蛙裝、配戴安全帶、戴工程帽全副武裝，下到離路面約10公尺深的下水道，查看破損情形，以及完成修補的現況，李戎威表示，高市雨水下水道興建較早，建置長度已達669公里，目前已檢視其中3分之2雨水下水道，共計426公里，針對尚未檢視的243公里，將持續跟營建署爭取經費繼續辦理檢視作業。

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